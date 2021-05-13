Утечки данных в 2020 году для российского бизнеса оказались более актуальной проблемой, чем сокращение спроса на услуги и ограничение деятельности в связи с локдауном из-за пандемии, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование Zecurion. В прошлом году с мошенничеством со стороны сотрудников, в частности с утечками данных, столкнулся 81% российских компаний. Снижение спроса на продукты, включая разрыв контрактов, в том числе связанный с экономической нестабильностью из-за COVID-19, затронуло 63% компаний. Со снижением эффективности работы персонала из-за перехода на удаленную работу столкнулись 43% респондентов, со сложностями ведения бизнеса из-за ограничительных мер — 39% организаций.

Наиболее актуальными угрозами, по данным Zecurion, оказались непреднамеренные утечки данных (их зафиксировали 69% респондентов), целенаправленный слив информации (61%), кража оборудования и материалов (31%), корпоративное мошенничество (21%) и деструктивные действия обиженных сотрудников (21%). Со шпионажем и действиями в интересах конкурентов сталкивались 8% компаний, но респонденты отмечают, что они могли иметь наиболее негативные последствия, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, сливы данных грозят репутационными издержками компаниям, работающим с розничными клиентами. Также оказавшиеся у злоумышленников персональные данные клиентов делают успешными телефонные мошенничества с использованием социальной инженерии.

Эксперт рассказал, что упрощает мошенникам доступ в онлайн-банк Обладая возможностью перехвата СМС, злоумышленник может изменить аутентификационные данные клиента и получить доступ к личному кабинету.

В прошлом году риск утечек вырос, так как была развернута новая инфраструктура доступа к данным и ослаблен контроль за сотрудниками, считает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. По его оценкам, реальный рост числа инцидентов оказался ниже ожидаемого — около 30% по отношению к 2019 году. Основной пик сливов пришелся на I квартал 2020-го, когда сотрудников переводили на «удаленку» в авральном режиме, отметил эксперт. Утечки данных всегда считались одной из самых значимых угроз, но пандемия обострила эту проблему, отметил технический директор компании «Т1 Интеграция» Юрий Корчуков. По его словам, в мире в период эпидемии было зафиксировано около 3,5 млн сливов данных.

Одним из основных вызовов пандемийного года была цифровизация, отметили в банках. Попытки реализации рисков, связанных с утечкой данных, фиксируются периодически. В период пандемии особенно актуальными стали угрозы «нулевого дня» (которые не терпят отложенного реагирования), осуществляемые через партнеров и подрядчиков, а также опасности в связи с расширением удаленного доступа к ресурсам, заявили в кредитных организациях.