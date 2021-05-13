Прогнозы относительно ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за пандемии не реализовались, а эффекты от карантинных ограничений оказались не такими драматичными, пишет РБК , ссылаясь на первого зампреда СберБанка Александра Ведяхина. По его словам, «весь рынок ошибся в прогнозах относительно просрочки» и в банке не ожидают ухудшения качества кредитного портфеля. Эффект локдауна оказался менее драматичным, чем ожидалось, а платежная дисциплина клиентов в пандемию — лучше, чем прогнозировали, сообщил банкир.

Финансовый сектор пострадал от кризиса меньше, чем бизнес в других отраслях. Так, чистая прибыль банков в 2020 году составила 1,6 трлн рублей, что лишь на 6% меньше, чем рекордная прибыль 2019 года. Кредитный портфель вырос на 9,9%, до 44,8 трлн рублей. Одним из основных драйверов стала ипотека, показавшая рост на 25%. Качество банковских активов за 2020 год значительно не ухудшилось, признавал ЦБ в обзоре банковского сектора: доля безнадежных корпоративных кредитов к концу года опустилась до уровня 10,1% с 11% в начале года. Избежать серьезных последствий для качества портфеля помогли программы реструктуризации — банки за 2020 год реструктурировали кредиты на 6,8 трлн рублей, или 10% портфеля. За март 2021 года кредитные организации заработали 205 млрд рублей — рекордную для этого месяца прибыль.

ЦБ: деловая активность увеличилась в марте в большинстве регионов и ряде отраслей При этом расширение потребительской активности сдерживалось медленным восстановлением доходов граждан.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов оценивал, что потенциальные потери банков по кредитам в размере 1,4 трлн рублей могут реализоваться в ближайшие два — четыре года. Текущий запас прочности системы выше и составляет 7,6 трлн рублей. Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, прогнозы по досозданию резервов действительно следует считать избыточно консервативными. Сейчас банки показывают более высокий финансовый результат. Как пояснил Проклов, качество розничных портфелей не ухудшилось, потребительское кредитование по объему резервирования показало лучший результат, чем ожидалось.

Большая часть резервов была доформирована еще к концу прошлого года, и I квартал этого года оказался выигрышным, сообщил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, чистое создание резервов в начале 2021 года не давило на финансовый результат банков, при этом не произошло существенного роста новой просрочки. С другой стороны, сектору может потребоваться доформирование резервов по кредитам крупному бизнесу в связи с нестабильностью внешних рынков. Этот потенциал реструктуризации кредитов крупному бизнесу может реализоваться во II полугодии этого года либо в следующем году и стать новым источником стресса, предупреждает эксперт.