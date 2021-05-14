Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Открытие» и «Группа ЛСР» в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предлагают кредит по ставке от 0,1% годовых на первые два года (с даты фактического предоставления кредита), далее процентная ставка составит 5,59% годовых (при условии страхования жизни и здоровья заемщика). Первоначальный взнос по программе начинается от 15%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

Промсвязьбанк (ПСБ) и группа «Самолет» запустили ипотеку по ставке 2,7% в рамках «Госпрограммы-2020». Заемщик может получить кредит на покупку квартиры в жилых комплексах застройщика по ставке 2,7% на весь срок кредитования или по ставке 0,5%, которая действует в течение первых шести или 12 месяцев обслуживания кредита в зависимости от выбранной квартиры. Затем ставка составит 5,69%. Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок кредита — 25 лет.



СберБанк повысил ставки по ипотечным программам на 0,4 процентного пункта. Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало возможно под 8,5—8,9% годовых (от 0,1% годовых по программе субсидирования ставки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 8,6—9% годовых, на строительство жилого дома — под 9,7% годовых, а на покупку гаража или машино-места — под 9,4% годовых. Минимальный взнос клиента «с улицы» составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 25% — гаража, машино-места либо при строительстве жилого дома.



Совкомбанк снизил первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» до 15%, сообщили в среду в кредитной организации. В рамках программы можно оформить кредит на приобретение новостройки по льготной ставке от 5,29%. Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов. Срок ипотечного кредита — до 30 лет. Для погашения ипотеки или оплаты первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.

Банк «Акцепт» снизил первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье до 10%. Условия: оформление ипотеки на вторичное жилье для приобретения квартиры, апартаментов, комнаты; ставка от 7,8% годовых; сумма до 6 млн рублей (для Московского региона до 15 млн рублей); срок до 25 лет.

Новикомбанк снизил процентную ставку в рамках программы кредитования на приобретение квартир в жилом районе ALIA в Москве. 5,5% — процентная ставка, которая теперь доступна для работников стратегических партнеров Новикомбанка и зарплатных клиентов при оформлении кредита в размере до 12 млн рублей. При оформлении кредита в размере более 12 млн рублей ставка составит 7,2%.

«Росбанк Дом» улучшил условия кредитования по программе с господдержкой «Льготная новостройка»: с 4 мая базовая ставка для всех новых клиентов программы снижена до 5,99%. При этом зарплатным и корпоративным клиентам Росбанка доступна ставка 5,49%. Оформить ипотечный кредит на льготных условиях в рамках госпрограмм могут граждане РФ при внесении первоначального взноса от 15% и при условии соответствия требованиям программы.

СберБанк и группа компаний «Гранель» запустили новую ипотечную программу по ставке 2,55% на весь срок кредитования. Предложение действует в рамках программы «Господдержка-2020» до 1 июля этого года. Под 2,55% можно взять ипотеку на срок от 12 до 20 лет. Размер минимального первоначального взноса составляет 15% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 12 млн рублей.



МИнБанк снизил ставки по ипотечной программе «Новостройка с господдержкой». Минимальная ставка кредита на покупку строящегося жилья снизится на 0,35 процентного пункта и составит 5,9% годовых. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. При приобретении недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумма кредита составляет от 100 тыс. до 12 млн рублей, для других регионов — до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья.

Банк «Санкт-Петербург» и группа ЦДС запустили совместную ипотечную программу со сниженной ставкой – от 5,5% годовых на весь срок кредитования. Ипотечный кредит с господдержкой на специальных условиях предоставляется при подаче заявки до 30 июня 2021 года. Предложение действует при оформлении кредита на срок до семи лет, а также при условии страхования объекта недвижимости и жизни заемщика. Минимальный первоначальный взнос по кредиту составляет 15% от стоимости выбранной квартиры. Сумма кредита — от 500 тыс. до 12 млн рублей. При оформлении кредита на более длительный срок — до 30 лет — ставка начинается от 5,85% годовых.