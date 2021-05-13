Банк «Югра» подал иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа о взыскании более 210 млрд рублей с 32 юридических лиц, говорится в материалах суда. Дата рассмотрения иска не определена, заявление пока не принято к производству.

В апреле Агентство по страхованию вкладов подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании более 210 млрд рублей с бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина и еще 27 компаний, говорится в материалах суда.

Следственный комитет РФ в феврале сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей банка «Югра», обвиняемых в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации.

«Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено бенефициарному владельцу ПАО «Банк «Югра» Алексею Хотину, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также директору филиала в городе Москве Нине Черновой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СК.

По версии следствия, будучи мажоритарным акционером кредитного учреждения, Хотин в 2014 году создал организованную группу с целью хищения денежных средств банка «Югра», в состав которой привлек руководителей банка — Шиляева, Нефедова и Чернову. Хищения на сумму 23,6 млрд рублей были совершены в период с 2014 по 2017 год путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юридическим лицам.

Кроме того, в настоящее время СК продолжает устанавливать обстоятельства хищения Хотиным и соучастниками денежных средств банка «Югра» на сумму свыше 267 млрд рублей.

В январе Московский городской суд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Хотина.

Хотину и двум его коллегам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения»). По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей подтверждается документами Банка России, АСВ, а также иными доказательствами.