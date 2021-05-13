Инфляция не выйдет за пределы 5,5% до середины года, после чего во втором полугодии резко пойдет вниз — до 4,2%, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

«Наш макроэкономический блок прогнозирует, что рост цен в целом удастся удержать: он не выйдет за пределы 5,5% до середины года и резко пойдет вниз во втором полугодии — до 4,2%», — отметил он.

По мнению Тищенко, повышение ставок ухудшает инвестиционные возможности, так как увеличивает стоимость денег для всех участников экономического процесса. Однако в текущей ситуации данное решение было закономерным — его нельзя было избежать, учитывая разгон цен и реакцию на это со стороны долгового рынка.

«Лучше сделать упреждающие движения сейчас, чем позволить инфляции еще ускориться. Минэкономразвития в последнем своем прогнозе ожидает инфляцию в 4,7%. Но это, на наш взгляд, слишком оптимистично», — пояснил эксперт.