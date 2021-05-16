Россельхозбанк разработал новый продукт — «Бизнес-карта Фермера». Оформить ее предприниматели смогут на сайте «Свое Фермерство» или в отделениях РСХБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Бизнес-карта Фермера» выпускается бесплатно на платежных системах Visa и Masterсard, количество выпускаемых карт не ограничено. Фермер получит привилегии от РСХБ — круглосуточный доступ к денежным средствам, мгновенное зачисление наличных на расчетный счет, снятие до 300 тысяч рублей в сутки в любых банкоматах. Фермеры — клиенты РСХБ также получат скидки от партнеров банка», — говорится в релизе.

Отмечается, что технология платформы «Свое Фермерство» предоставляет возможность любому поставщику присоединиться к программе лояльности.

«Бизнес-карта Фермера» от Россельхозбанка стала первым подобным продуктом, созданным на российском рынке для предпринимателей АПК, рассказала руководитель центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. По ее словам, аналогичные карты пока доступны зарубежным аграриям.

«Прежде у аграриев не было специализированного маркетплейса, на котором они могли бы совершать мелкооптовые и розничные закупки по бизнес-карте в режиме онлайн. Такой площадкой стала цифровая экосистема «Свое Фермерство», на которой представлены десятки тысяч сельскохозяйственных товаров. Бизнес-карта позволит фермерам оптимизировать процесс закупок и получить доступ к скидкам на товары продавцов платформы «Свое Фермерство», — отмечает Елена Батурова.

С начала апреля предпринимателям доступен дисконт по бизнес-карте «Visa Business РСХБ» до 10% при оплате топлива на 7 тыс. АЗС через онлайн-сервис Benzuber. Для этого необходимо привязать бизнес-карту «Visa Business РСХБ» в мобильном приложении Benzuber. А в мае к проекту присоединятся несколько десятков продавцов платформы «Свое Фермерство», предоставив скидки до 25% на семена, удобрения, средства защиты растений и до 5% — на сельхозтехнику. К концу 2021 года клиентам РСХБ будут доступны скидки по «Бизнес-картам Фермера» более чем от 150 продавцов платформы.