Банк ДОМ.РФ увеличил процентные ставки по депозитам в рублях «Твоя весна» и «Надежный». Максимальная доходность по этим вкладам теперь составляет 6,1% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Твоя весна» — сезонное предложение, максимальная ставка по которому доступна при открытии в мобильном приложении или интернет-банке. «Надежный» оформляется дистанционно.

Срок размещения средств на данных вкладах — от трех месяцев до трех лет. Максимальная доходность предусмотрена для продуктов с трехлетним сроком.

Расходные операции по продуктам не предусмотрены, проценты выплачиваются в конце срока действия вкладов. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.



При оформлении вклада на сумму свыше 100 тыс. рублей клиенту доступна банковская карта с бесплатным обслуживанием. По карте предусмотрены бесплатные переводы и снятия наличных в любом банкомате мира.