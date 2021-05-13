Обязательства банка «Мегаполис» больше его активов, «дыра» составляет более 132 млн рублей, свидетельствуют данные опубликованного Банком России отчета о финансовом состоянии кредитной организации.

Напомним, 26 марта этого года у банка была отозвана лицензия.

На эту дату активы банка (с учетом обследования, проведенного временной администрацией) составили 3 млрд 862,9 млн рублей, в то время как по данным в бухгалтерском балансе самой кредитной организации они составляют 4 млрд 410,2 млн рублей, обязательства — 3 млрд 995,2 млн рублей.

«Дыра» в капитале, отраженная в графе «всего источников собственных средств», — порядка 132,3 млн рублей.

Центробанк подал в Арбитражный суд Чувашской Республики заявление о банкротстве «Мегаполиса», следует из сообщения на сайте регулятора.