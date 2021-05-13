«Дыра» в капитале Майкопбанка, потерявшего лицензию 2 апреля текущего года, составляет примерно 49,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Согласно опубликованной в четверг информации о финансовом состоянии кредитной организации, ее активы на дату отзыва лицензии составляли около 936,9 млн рублей. В бухучете самого банка на эту дату значилось 1,245 млрд рублей.

Оценка уменьшилась за счет пересмотра чистой ссудной задолженности с 919,4 млн до 761,4 млн рублей. Кроме того, была изменена оценка основных средств со 109,7 млн до 23,7 млн рублей, а также стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи, со 109,6 млн до 51,2 млн рублей.

Обязательства банка составляют 986,2 млн, в том числе вклады физлиц и ИП — 955,2 млн рублей.

Таким образом, активов банка не хватает для покрытия его обязательств. Капитал оценивается в минус 49,3 млн рублей.

Банк России подал в Арбитражный суд Адыгеи заявление о банкротстве Майкопбанка, следует из сообщения на сайте регулятора.