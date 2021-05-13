Чистая прибыль группы «Открытие» в I квартале 2021 года составила 12,8 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка «Открытие».

Как уточнил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, чьи слова приводятся в сообщении, в I квартале 2020-го прибыль группы была меньше — 823 млн. «Рост прибыли обеспечен увеличением чистого процентного дохода (плюс 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года) на фоне растущей доли кредитного портфеля в активах группы (49%) и улучшения его качества», — пояснил топ-менеджер.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 2% до 3,549 трлн рублей на 31 марта 2021 года. Объем работающих активов составил 2,46 трлн.

Кредитный портфель группы до вычета резервов по итогам I квартала 2021 года увеличился на 9% до 1,877 трлн рублей. Показатель за вычетом резервов — 1,757 трлн против 1,601 трлн на конец 2020 года, следует из релиза.

Там уточняется, что портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 9% до 1,125 трлн рублей, малому и среднему бизнесу — на 11% до 166 млрд, розничный кредитный портфель — на 11% до 585 млрд рублей.

Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам за I квартал вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 284 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса — на 6% до 33 млрд, розничным клиентам — на 3% до 76 млрд.

Объем средств клиентов увеличился в I квартале на 3% до 2,037 трлн рублей, в том числе объем средств юридических лиц вырос с начала года на 8% до 949 млрд рублей, а объем средств физических лиц остался неизменным на уровне 1,088 трлн.



Общий норматив достаточности капитала группы («Базель III») равен 14,6% при регулятивном капитале в размере 439 млрд рублей.