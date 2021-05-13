Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка ВТБ на уровне «ruAAА» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, удовлетворительными оценками блоков достаточности капитала, качества активов и ликвидной позиции, а также адекватным качеством корпоративного управления. Агентство также отмечает высокую вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти в случае необходимости в связи со статусом системно значимой кредитной организации», — поясняется в релизе.

Аналитики уточняют, что при оценке банка была дополнительно учтена исключительная значимость группы ВТБ для российского финансового сектора: ее совокупные нетто-активы составляют 18,6 трлн рублей, что эквивалентно 17,7% активов банковского сектора на 1 марта 2021 года.

В числе прочего в релизе отмечается, что удовлетворительная оценка достаточности капитала группы обусловлена невысокой устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков: на вышеуказанную дату к снижению норматива Н1.0 до регулятивного минимума может привести полное обесценение 4,7% (против 5,3% годом ранее) объема подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. При этом агентство отдельно отмечает низкий (менее 1 процентного пункта) запас по всем капитальным нормативам на консолидированной основе относительно минимальных значений с учетом надбавок.



Ожидается, что поддержку нормативам достаточности капитала окажут переход на «Базель 3,5», а также привлечение субординированного долга и восстановление рентабельности после ее просадки в 2020 году по причине роста уровня резервирования кредитов и отрицательной переоценки непрофильных активов банка. Руководство ВТБ прогнозирует финансовый результат по итогам 2021 года на уровне 250—270 млрд рублей, что может стать рекордным годовым показателем с момента основания банка.