Совкомбанк подписал соглашение о покупке факторинговой группы НФК у ФК «Никойл» Людмилы Коган, на прошлой неделе были поданы документы в Федеральную антимонопольную службу, сообщили «Ведомостям» источники; в пресс-службе кредитной организации от комментариев отказались. По словам собеседников издания, Совкомбанку интересен бизнес НФК по финансированию предприятий МСБ, а также команда и экспертиза компании в факторинге: НФК — последний независимый фактор из топ-10, и для Совкомбанка его покупка — отличный шанс закрепиться среди крупнейших игроков.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, сделка усилит позиции Совкомбанка на быстрорастущем факторинговом рынке: НФК работает в высокомаржинальном сегменте факторинга, что отвечает стратегии кредитной организации в сделках M&A, также группа НФК обладает крупнейшей базой дебиторов среди всех факторов, а по числу активных клиентов входит в топ-3, что открывает возможности кросс-продаж продуктов Совкомбанка.

НФК обладает «достаточно высокой» доходностью факторингового портфеля, а учитывая то, что Совкомбанк всегда ориентируется на бизнес с рентабельностью 20%+ (ROE) по любому направлению, то эта сделка явно вписывается в их общую канву, прокомментировал управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев.

По словам директора банковского сектора Fitch Антона Лопатина, если смотреть в терминах доходности на капитал, НФК зарабатывает в районе 25% на капитал, что говорит о достаточно хорошей доходности; соответственно, тут вопрос цены, которую Совкомбанк заплатил за НФК.