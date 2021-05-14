📰 Россиянам, прибывающим из-за рубежа, предложили компенсировать расходы на два теста на COVID-19, пишут «Известия» . Союз потребителей предложил использовать для этого бюджетные средства, сказано в письме руководителя организации Петра Шелища главе правительства Михаилу Мишустину. Союз потребителей заметил, что в рамках программы ОМС тесты ПЦР проводят по назначению врача, но на практике это не всегда возможно, уточнил Шелищ. Жители регионов не успевают уложиться в необходимые сроки и сдать анализы бесплатно, поэтому людям придется дважды обратиться в частные компании, где одно исследование стоит в среднем 3 тыс. рублей. Для семьи с двумя детьми затраты составят 24 тыс. рублей. Союз попросил правительство обратить внимание на эти затраты граждан и рассмотреть возможность проведения тестов за счет бюджетных средств.

📰 Минэкономразвития разработало и отправило на согласование коллегам по правительству новую версию комплексного плана повышения энергоэффективности, пишет «Коммерсант» . Среди ключевых предложений документа — поддержка развития когенерации и парогазовых технологий, стимулирование предприятий использовать вторичные энергетические и материальные ресурсы, обновление требований к ЭЭ в строительстве, поддержка электротранспорта, внедрение механизма «белых сертификатов» и развитие энергосервиса. Эксперты поддерживают документ, но отмечают его недостаточную амбициозность и неопределенность источников финансирования заявленных мер.

📰 Рубль может обновить максимумы года в ближайшее время, пишет «Российская газета» со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина. По мнению эксперта, участники рынка полагают, что ФРС США пойдет на повышение ставок раньше, чем предполагалось, чтобы подавить инфляцию. Чиновники ФРС утверждают, что, хотя инфляция растет, это, вероятно, носит временный характер и к концу года она снова замедлится. По их мнению, эта краткосрочная инфляция является результатом всевозможных странных аномалий, созданных пандемией. В результате индекс доллара, который находится в падающем тренде с мая прошлого года, в рамках двухдневного роста вернулся туда, где был несколько дней назад. Если курс доллара преодолеет отметку 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72—70 рублей (максимумы года). Европейская валюта в этом случае укрепится до уровней 85—86 рублей, считает эксперт.

📰 Объем мирового долга сократился в I квартале этого года на 1,7 трлн, до 289 трлн долларов (221 трлн долларов без учета финансового сектора), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные International Institute of Finance. Это первое сокращение за десять кварталов, но по сравнению с концом 2019 года показатель остается на 30 трлн долларов выше. Сокращение произошло полностью за счет развитых стран: здесь нагрузка снизилась на 2,3 трлн долларов, до 203 трлн долларов. Спад не компенсировал резкого увеличения нагрузки за последний год: в развитых странах она выросла на 9,2%, в развивающихся — на 15,5%.

📰 LetterOne Михаила Фридмана продала лизинговую компанию AltitudeOne Aviation, в которую вместе с партнерами собиралась вложить 250 млн долларов, пишет РБК . Из-за пандемии коронавируса и падения перевозок она списала почти все инвестиции в этот проект. Кто выступил покупателем, в документах не указано. AltitudeOne Aviation собиралась приобрести портфель узко- и широкофюзеляжных самолетов, но по состоянию на 31 декабря 2020 года успела купить только четыре воздушных судна. Ее активы оцениваются в 136,4 млн долларов, а обязательства — в 122,6 млн долларов.