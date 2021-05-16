Банк ВТБ масштабирует продажи автолизинговых продуктов на всю региональную сеть. Оформить заявки на автолизинг теперь можно во всех точках продаж банка, которые работают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ожидается, что решение позволит заключить дополнительно сделок на сумму более 5,3 млрд рублей только в 2021 году, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сегодня у ГК «ВТБ Лизинг» более 60 собственных подразделений в различных регионах России. С 2019 года группа начала сотрудничать с банком в части продажи своих автолизинговых продуктов в региональной сети ВТБ. Первоначально продажи стартовали в Казани и Ростове-на-Дону, в 2020-м — пилот был расширен на 12 городов. С апреля 2021 года автолизинговые продукты стали доступны для оформления во всей региональной сети банка.

Ожидается, что это позволит ГК «ВТБ Лизинг» увеличить продажи в автолизинге на 3,3 тыс. транспортных средств. Больше всего продаж лизинговых продуктов в этом канале планируется провести в Москве и Московской области (32%), Центрально-Черноземном (15%) и Уральском (13%) регионах.

«Проект является частью процесса интеграции всех дочерних компаний банка в единую экосистему группы ВТБ. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся клиентами банка, смогут расширить свой бизнес при помощи инструментов лизинга в офисах банка ВТБ», — говорится в релизе.