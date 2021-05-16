Контактный центр Абсолют Банка запустил автоматизированные сервисы в голосовом меню, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Позвонив на горячую линию Абсолют Банка, клиент может узнать баланс карты, дату и сумму платежа по ипотеке, сумму на счете погашения по ипотеке или заблокировать карту, выбрав с помощью тонального набора в интерактивном меню необходимый пункт.

По данным контакт-центра Абсолют Банка, в апреле наблюдалась высокая активность клиентов: в сравнении с началом года общее число обращений по всем каналам обслуживания возросло на 21%. Чат мобильного приложения «Абсолют Online» по-прежнему остается самым популярным текстовым каналом. «Это отличная альтернатива звонкам, ведь даже если свернуть чат, ответ сотрудника поддержки придет в приложение в виде push-уведомления», — уточняют в банке.

Официальный аккаунт банка в WhatsАpp также активно набирает свою аудиторию: рост обращений в этом канале коммуникации с начала года составил 54%.