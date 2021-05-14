Банк России аннулировал лицензию Тексбанка (регистрационный номер № 2756, г. Черкесск) на осуществление банковских операций. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба регулятора.
«Основанием для аннулирования лицензии у АО «Тексбанк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», — поясняется в релизе.
Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В организацию будет назначен ликвидатор.
Тексбанк является участником системы страхования вкладов.
Сейчас идет процесс отзыва лицензий у банков, которые по разным причинам не были отозваны в прошлом году.