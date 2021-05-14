Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось более чем на 20 млрд долларов после его участия в телешоу Saturday Night Live (SNL, «Субботним вечером в прямом эфире»). Об этом сообщил в четверг журнал Forbes .

Во время состоявшегося в конце прошлой недели телешоу американский предприниматель заявил, что страдает синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, характеризующимся, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением. Он также рассказал о своих бизнес-планах и об отношении к криптовалютам, одну из которых назвал надувательством.

До участия в шоу состояние Маска оценивалось в 166 млрд долларов. В течение этой недели стоимость акций компании Tesla упала, по данным на четверг, на 15%, что и привело к общей потере в 20,5 млрд долларов. Тем не менее Маск сохраняет за собой, по оценкам Forbes, третье место в списке богатейших людей планеты, опережая основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, но уступая основателю компании Amazon Джеффу Безосу и президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно.

В минувшую среду Маск сообщил в Twitter, что Tesla перестанет принимать криптовалюту биткоин в качестве платы. Это, по мнению газеты The Wall Street Journal, «усилило волатильность акций автомобильной компании».