Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу бывшего председателя правления и генерального директора банка «Образование» Александра Миракова на взыскание в пользу АСВ более 18,5 млрд рублей, говорится в постановлении суда. Банкир обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 22 октября 2020 года и постановление апелляции от 28 января.

Столичный арбитраж в июле 2020 года отклонил заявление АСВ об аресте нескольких жилых домов, земельных участков и квартиры в рамках дела о несостоятельности банка «Образование». Заявитель полагает, что «необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена злоупотреблением Мираковым своими правами, выражающимся в направленности действий на сокрытие имущества от обращения на него взыскания». Заявитель сам указывает, что в настоящее время отсутствуют сведения о каком-либо имуществе, зарегистрированном за Мираковым. В материалах дела также отсутствуют доказательства принадлежности спорного имущества Миракову, говорится в определении суда.

Ранее суд арестовал по заявлению АСВ имущество Миракова. Требование о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках иска о привлечении банкира к субсидиарной ответственности по обязательствам банка.

ВС отказался «разморозить» недвижимость экс-совладельца банка «Образование» Банк «Образование» лишился лицензии в апреле 2017 года.

В сентябре 2017 года при инвентаризации банка «Образование» АСВ выявило недостачу имущества на общую сумму 34,5 млрд рублей. Наибольшие суммы недостачи, отмечает агентство, связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на сумму 32,7 млрд рублей. ЦБ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юрлиц на общую сумму 23,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным банка «Образование».