По итогам марта 2021 года средняя сумма потребительского кредита в России за год выросла на 24,2%, достигнув отметки в 305,2 тыс. рублей, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным бюро, средний срок выдаваемого кредита увеличился до 33 месяцев (плюс 8,3% к марту 2020 года). Уровень риска портфеля потребкредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне. Так, уровень просроченных более 90 дней потребкредитов в целом на конец марта составил 16,86% (на 1,34 процентного пункта выше уровня на 31 марта 2020 года).

Примечательно, что по итогам I квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных потребкредитов снизилось на 12,5% до 3,1 млн кредитов. Общая сумма выданных кредитов при этом увеличилась на 875,4 млрд рублей (плюс 14,9%).

В числе регионов — лидеров по выдаче потребкредитов находятся Москва (плюс 24,3%), Московская область (плюс 4,8%) и Санкт-Петербург (плюс 3,6%).