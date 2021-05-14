Агентство по страхованию вкладов начнет страховые выплаты вкладчикам Тексбанка не позднее 28 мая 2021 года. Об этом сообщает АСВ, поясняя, что страховой случай в отношении банка наступил в связи с аннулированием его лицензии.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 мая 2021 года», — указано в релизе.

Напомним, что размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).



Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками Тексбанка, на основе данных его отчетности, на 1 апреля 2021 года предварительно оценивается в 328,7 млн рублей.

Требования вкладчиков к банкам, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банков за счет взыскания и реализации их активов и иного имущества.