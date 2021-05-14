По итогам марта 2021 года индекс потребительских настроений россиян, снизившийся в конце прошлого года в основном из-за ситуации с пандемией, вернулся на средний уровень 2018—2020 годов. Об этом свидетельствует динамика потребительского индекса Иванова — рассчитываемого «Сбером» индикатора, в котором условный Иванов выступает в качестве типичного представителя российского среднего класса.

«Улучшение прослеживается по всем компонентам «индекса Иванова», но заметнее всего изменился индекс восприятия национального благосостояния, который вырос на 13 процентных пунктов. Еще один рекорд поставил индекс оценки бизнес-перспектив. В первом квартале 2021 года он достиг рекордного значения 15%, то есть вырос относительно уровня годичной давности на 9 процентных пунктов», — комментирует руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Согласно данным исследования, в I квартале 2021 года зафиксирован рост средней месячной зарплаты, которая превысила уровень годичной давности на 2,9%. Сильнее всего заработки выросли в электронной торговле — более чем на 50% относительно аналогичного периода прошлого года. Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для формирования сбережений, снизилась с 46% до 39% — это один из лучших показателей за всю историю наблюдений.

Опасения, связанные с пандемией коронавируса, пошли на спад, поэтому немного выросло количество походов за покупками. Оно достигло 2,9 в неделю (в предыдущем квартале — 2,8), причем за один раз потребители посещали в среднем два магазина. Однако общее количество магазинов продолжает сокращаться: сейчас в шаговой доступности у среднестатистического Иванова есть 3,8 магазина (годом ранее — 3,9). Это связано с тем, что ретейлеры второго эшелона закрывают торговые точки на фоне роста лояльности крупных сетей.

В исследовании отмечается, что охват рынка онлайн-торговлей стабилизировался на уровне 67%, при этом потребители стали чаще заказывать товары онлайн, а разница между долей тех, кто стал чаще пользоваться такой опцией, и тех, кто покупает товары через Интернет реже, за последние два года увеличилась на 15 п. п. и в марте 2021 года достигла 32%.