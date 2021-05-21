Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Союз» ввел вклад «Надежный процент». При оформлении в отделении банка доходность депозита на 367 дней составит 5,05%, на 550 дней — 5,15%, а в интернет-банке — 5,15% и 5,25% годовых соответственно. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно. В случае досрочного расторжения договора выплаченные проценты не пересчитываются и не удерживаются из суммы вклада.

Газтрансбанк ввел вклад «Эффективный». Депозит оформляется на 1 100 дней под 6% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора с 367-го по 1 099-й день проценты выплачиваются по ставке 5% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет банковской карты.

Московский Индустриальный Банк ввел вклад «Щедрое лето». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, срок — 1 095 дней. Процентные ставки составляют 5—5,25% годовых. Дополнительные взносы разрешены в течение первых 365 дней срока вклада. Размер дополнительных взносов и периодичность их внесения не ограничиваются. Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются. При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете 366 дней и более, проценты выплачиваются исходя из половины процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения договора. Открыть депозит можно до 31 августа.

Хоум Кредит Банк предлагает посетителям портала вклад «Выбор Банки.ру» на специальных условиях. Вклад открывается на год, доходность по нему составляет 6% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод. Минимальная сумма вклада и дополнительного взноса — 1 тыс. рублей. По окончании срока вклад пролонгируется на условиях вклада «12 месяцев». Также банк повысил ставку по вкладу «Лови момент» на 0,2 процентного пункта. Доходность депозита составляет 5,8% годовых. Его минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — 12 месяцев.

Банк «Оранжевый» ввел вклады «Оранжевое настроение» и «Оранжевое настроение Плюс». Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Срок — 1 095 дней. Доходность вклада «Оранжевое настроение» составляет 4,9—5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Доходность депозита «Оранжевое настроение Плюс» составляет 5,1—5,2% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Дополнительные взносы и расходные операции по депозитам не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Уральский Банк Реконструкции и Развития повышает ставки по вкладам. По всей линейке доходность в среднем увеличится на 0,3 процентного пункта, а максимальная эффективная ставка — до 6,85% годовых, указано в сообщении УБРиР. Выгоднее всего будет открыть вклад «Удобный онлайн» без пополнения на три года. С подключенным пакетом услуг «Все под контролем» эффективная процентная ставка составит 6,85% годовых. Оформить вклад можно в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР и уже через месяц получить первый доход. Банк выплачивает проценты каждые 30 дней.

Промсвязьбанк повысил ставки по срочным вкладам в рублях. По «Онлайн-вкладу» доходность составляет до 5,55% годовых. Максимальная сумма вклада увеличена с 5 млн до 20 млн рублей. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ. По вкладу «Весомый процент» клиенты могут получить доход в размере до 6% годовых (речь идет о ставке за первый процентный период), по депозиту «Мой доход» — до 5,4%, по депозиту с пополнением «Моя копилка» — до 4,35%, по вкладу с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 4,1% годовых. Вклады можно открыть как онлайн, так и в отделении банка. На новые условия вкладов распространяется акция «#СтавкиВверх». В рамках специального предложения клиенты могут увеличить ставки по депозитам на величину до 1,5 процентного пункта. Для этого нужно до 30 сентября открыть или пополнить один из срочных вкладов на сумму от 300 тыс. рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тыс. рублей.

Новикомбанк запустил новый вклад «MAKSимум», который можно пополнять без ограничений по суммам. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Срок вклада — 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения. Пополнение возможно в период по 17 сентября 2021 включительно. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада. Открыть депозит можно как в офисе, так и через интернет-банк или мобильное приложение Новикомбанка.

Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку в 5,2% годовых можно получить по вкладу «Доходный» при размещении средств в сумме от 3 тыс. рублей на срок три года через дистанционные каналы банка, указывают в РСХБ. Ограничений по максимальной сумме для этого вклада нет. В банке также напоминают, что для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, предлагается накопительный счет «Моя выгода» с возможностью пополнения и снятия средств без ограничений, ставка по нему с 26 апреля увеличилась до 5% годовых (действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более).

БКС Банк повысил ставки по вкладам в рублях и валюте. Доходность рублевых депозитов увеличилась на 0,4—0,5 процентного пункта, а вкладов в долларах — на 0,6 пункта. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 5,75% годовых. Такой доход клиенты могут получить при размещении средств во вклад «Высокий процент» сроком на 1 095 дней через мобильное приложение «БКС Банк». Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Клиенты могут выбрать подходящий вклад из широкой линейки с дополнительными опциями, включая возможность пополнения и частичного снятия средств («Универсальный выбор», «Накопительный»). Депозит «Доходный» позволяет разместить средства не только в рублях (до 5,3% годовых), но и в валюте: максимальная ставка в долларах теперь составляет 0,7% годовых, в евро — 0,2% годовых. Пользователи карт БКС Банка получат повышенный доход по вкладу «Доходный х2»: при совершении покупок на сумму от 70 тыс. рублей ставка по годовому депозиту составит 5,4%. Вклад «Выгодный» помимо базовой доходности (до 5,05% годовых) позволяет получить бонус в размере 0,5% от суммы депозита в виде паев БПИФа «БКС Облигации повышенной доходности МСП» под управлением УК «БКС» в рамках акции «Двойная выгода». Максимальная сумма бонусов эквивалентна 5 тыс. рублей.

МТС Банк повысил ставки по линейке вкладов в рублях на 0,1—0,8 процентного пункта. для клиентов — физических лиц. Максимальная доходность сезонного вклада «Точка роста» с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов теперь составляет 6% годовых на весь срок депозита при размещении вклада на два года с учетом ежемесячной капитализации процентов. При размещении на полтора года доход с капитализацией составит 5,6% годовых, на один год — 5,5%, на шесть месяцев — 5,05% годовых. Вклад можно оформить до 31 мая 2021 года включительно, минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная сумма неограниченна. Также повышена максимальная доходность вкладов базовой линейки в рублях без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока: ««МТС Доходный» (ставка увеличена до 5,15% с 4,8% годовых), «МТС Премиальный Плюс» (ставка увеличена до 5,7% с 5,5% годовых).