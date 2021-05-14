Чистая прибыль МТС Банка за I квартал составила 1,35 млрд рублей, увеличившись в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

«Основным источником прибыли банка стал существенный рост чистого процентного дохода, который увеличился на 22,7% по сравнению с I кварталом 2020 года и составил 4,2 млрд рублей, и комиссионного дохода, который достиг 4,3 млрд рублей, показав рост на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — поясняют в финучреждении.

Совокупный кредитный портфель МТС Банка вырос на 8,5% по сравнению с показателем на 1 января 2021 года и достиг 168,9 млрд рублей. Розничный кредитный портфель составил 133,3 млрд рублей, корпоративный — 35,5 млрд. «Наибольший рост отмечен в сегменте розничного кредитования, в том числе за счет развития цифровых каналов. Доля продаж в цифровых каналах превысила 55%, тогда как годом ранее составляла менее 23%», — подчеркивается в сообщении.

Собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 4,4% до 38,6 млрд рублей. Источником роста капитала стала прибыль.

На 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 13% при минимальном нормативном значении 8%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 8,3% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 9,9% при минимальном нормативном значении 6%.



«Нормативы ликвидности банка соблюдаются с запасом и на 1 апреля 2021 года составили: норматив мгновенной ликвидности (Н2) — 52,5%, норматив текущей ликвидности (Н3) — 96%, норматив долгосрочной ликвидности (H4) — 54,4%», — добавляют в МТС Банке.