Совокупное состояние 120 российских долларовых миллиардеров достигло порядка 35% ВВП страны, увеличившись примерно на 10 процентных пунктов за год. Как передает ТАСС, такие данные собственных подсчетов привела в пятницу британская газета Financial Times.

По ее информации, на втором месте по доле состояния миллиардеров по отношению к объему национального ВВП располагается Швеция: состояние 41 крупного бизнесмена в королевстве достигает почти 30% от его ВВП. На третьем месте в рейтинге находится Индия: состояние местных миллиардеров достигает почти 20% от ВВП страны. На четвертой и пятой позициях в списке из 20 государств разместились предприниматели из США и Франции — около 18% и 17% от национальных ВВП соответственно.

В десятке также находятся Тайвань (15%), Китай (15%), Германия (14%), Бразилия (13%) и Канада (12%). Отмечается, что за последний год суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире выросло с 5 трлн до 13 трлн долларов, а их количество — примерно на 700 человек до 2,7 тыс. бизнесменов.

При этом все миллиардеры в рейтинге разбиты на три группы: «наследственные» (те, кому богатство перешло от родственников), «хорошие» (те, кто заработал состояние в технологических отраслях) и «плохие» (те, кто работает в неэкологичных или «потенциально коррупционных» секторах экономики: энергетике, разработке месторождений, недвижимости, на бирже). Как добавила газета, большинство «плохих» миллиардеров приходятся на Мексику, Россию и Австралию, «хорошие» — на Тайвань, Китай и Южную Корею, а «наследственные» миллиардеры проживают в основном во Франции, Германии и Индонезии.



FT указала, что самый богатый человек в мире — основатель американской компании Amazon Джефф Безос — владеет состоянием в 177 млрд долларов, что равно 0,8% ВВП США. Самое большое состояние по отношению к национальному ВВП, по информации издания, имеют испанец Амансио Ортега (77 млрд долларов), основавший компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим (63 млрд), владеющий холдингом Grupo Carso, — 5,3%. В заметке ТАСС говорится, что «состояние председателя совета директоров российской компании «Норникель» Алексея Мордашова, по информации газеты, составляет 29 млрд долларов, что равно 1,7% ВВП России» (уточним, что Мордашов возглавляет совет директоров «Северстали», а не «Норникеля»; из обновленного в апреле рейтинга Forbes следует, что Мордашов опередил президента и основного бенефициара «Норильского никеля» Владимира Потанина по размеру благосостояния. — Прим. Банки.ру).