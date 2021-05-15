Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей. Это следует из указа президента страны Александра Лукашенко, который в субботу опубликован на Национальном правовом интернет-портале .

Документ издан с целью «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Документом правительству страны поручено «осуществить в 2021—2023 [годах] привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 092 дней».

Указом предусмотрено, что при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться «отказ Белоруссии от иммунитета». В частности, от «применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного или арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг или вытекающим из эмиссионных документов».

Документ предусматривает зачисление на банковский счет Министерства финансов, открытый в АО «Газпромбанк» (РФ), денежных средств, полученных от размещения государственных ценных бумаг на территории России. Установлено, что осуществление расходов в соответствии с эмиссионными документами производится за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на обслуживание внешнего государственного долга Белоруссии. Указ вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Минфин Белоруссии имеет зарегистрированную программу эмиссии облигаций на сумму в 30 млрд российских рублей. В 2019—2020 годах были размещены четыре выпуска ценных бумаг на общую сумму 20 млрд российских рублей. В 2019 году были размещены два выпуска со сроком обращения три года под 8,65% годовых, а в прошлом — пятилетние бумаги под 8,5% годовых.