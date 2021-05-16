Банк ДОМ.РФ начал выдавать «Сельскую ипотеку» со ставкой от 2,3%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Первоначальный взнос снижен до 10% от стоимости приобретаемого жилья. Для оплаты первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала, который также можно направить на погашение кредита.

«Сельская ипотека» распространяется на покупку квартиры в новостройке, а также на рефинансирование кредита, взятого в другом банке не ранее 1 января 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 3 млн рублей, для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа — 5 млн рублей. Срок кредитования — до 25 лет.

Минимальные ставки доступны при оплате единовременного платежа и дистанционном подтверждении доходов и занятости — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.

