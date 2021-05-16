МТС Банк повысил ставки по линейке вкладов в рублях на 0,1—0,8 процентного пункта. для клиентов — физических лиц. По накопительному счету «Доступный» ставка увеличивается на 0,5 п. п. до 4,5% годовых.

Максимальная доходность сезонного вклада «Точка роста» с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов теперь составляет 6% годовых на весь срок депозита при размещении вклада на два года с учетом ежемесячной капитализации процентов. При размещении на полтора года доход с капитализацией составит 5,6% годовых, на один год — 5,5%, на шесть месяцев — 5,05% годовых. Вклад можно оформить до 31 мая 2021 года включительно, минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная сумма неограниченна.

Также повышена максимальная доходность вкладов базовой линейки в рублях без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока:

««МТС Доходный» — ставка увеличена до 5,15% с 4,8% годовых;

«МТС Премиальный Плюс» — ставка увеличена до 5,7% с 5,5% годовых.

С возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов:

«МТС Активный» — ставка увеличена до 4,9% с 4,5% годовых.

С возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов:

«МТС Свободный» — ставка увеличена до 4,65% с 4,35% годовых;

«МТС Премиальный» — ставка увеличена до 5,2% с 5,1% годовых.

Накопительный счет «Доступный» позволяет распоряжаться средствами без ограничений и получать доход — 4,5% годовых — при поддержании минимального остатка от 10 тыс. до 1 млн рублей.

На вклады «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25 процентного пункта к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25 п. п. к обычной ставке.

Оформить любой вклад базовой линейки можно на срок от трех месяцев до двух лет.