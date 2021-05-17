Направления использования маткапитала следует расширить — с такой инициативой к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, рассказали «Известиям» два источника. Она предложила дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно, только когда ему исполнится три года) и разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию. При согласии президента Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения, заявили источники.

В Минтруде заявили, что работа по расширению возможностей для семей — получателей материнского капитала ведется постоянно. В частности, ранее были упрощены распоряжение средствами для строительства жилья, а также процедура рефинансирования ипотеки.

В России изменились правила использования маткапитала В разъяснениях Минтруда, подчеркивалось, что «как тратить средства материнского капитала — решает только родитель».

Предложения Голиковой актуальны и справедливы, Общественная палата несколько раз обращалась в правительство с аналогичными инициативами, заявил председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства организации Сергей Рыбальченко. По его словам, вопрос оплаты дополнительных образовательных услуг, которые оказывают ИП, особенно важен, так как сегодня он по-разному решается в регионах страны. Он также добавил, что считает целесообразным расширить использование маткапитала на образование матери при рождении первенца, а при появлении третьего ребенка — на покупку семейного автомобиля.

В России есть дефицит детских садов, а ясли в большинстве районов отсутствуют в принципе, отметил аналитик «Фридом Финанса» Валерий Емельянов. Поэтому садики квартирного типа, которые организуют ИП, — выход для многих родителей, пояснил он. Расширение возможностей использования материнского капитала может способствовать повышению уровня жизни семей с детьми, отметила аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Также новые способы потратить сертификат увеличат спрос на услуги МСП, наиболее пострадавшего во время жестких противовирусных ограничений, а привлечение дополнительного денежного потока в этот сектор позитивно отразится на структуре экономики, считает эксперт.