Банк России увеличил активность, направленную на предотвращение действий по манипулированию рынком ценных бумаг, он предлагает брокерам самим отслеживать сомнительные операции розничных клиентов, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали несколько участников встречи с регулятором. Ранее ЦБ представил проект указания, расширяющего перечень недобросовестных практик, а также провел встречу с профучастниками, предложив им разработать собственные критерии отслеживания подобных действий клиентов и применяемые меры.

В ЦБ считают необходимым вовлекать профучастников в выявление и предупреждение подобных действий на ранней стадии, в том числе через информирование клиентов о недопустимости подобных практик, подтвердил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, начинающие инвесторы часто не осведомлены о правилах работы, поэтому брокеры могли бы заняться их просвещением, а ЦБ — выявлять и расследовать крупные кейсы по манипулированию и инсайду, которые могут системно повлиять на рынок.

ЦБ хочет возложить на участников рынка защиту инвесторов от недобросовестных практик От участников рынка поступают предложения ввести черный список физлиц, которые участвовали в манипуляциях.

Профучастники уже и так обязаны выявлять операции клиентов, подозрительные с точки зрения манипулирования рынком и использования инсайдерской информации, а также другие недобросовестные практики, отметила начальник управления внутреннего контроля и риск-менеджмента компании «Открытие Брокер» Светлана Волкова. По ее словам, основной посыл ЦБ был в том, чтобы профучастники могли выявлять подозрительные операции оперативно, не дожидаясь, пока их обнаружит регулятор. В случае если брокер подозрительность не выявил, а ЦБ выявил, регулятор планирует оценивать эффективность организации контроля у такого профучастника и направлять соответствующие предписания о принятии мер для ее усиления, сообщила Волкова. Проблема в том, что профучастник может не видеть картину полностью, поскольку не знает, например, контрагента по сделке клиента. В таких случаях, пояснила эксперт, оценить подозрительность операции сложно, это может сделать биржа или сам регулятор, запросив документы комплексно у нескольких профучастников.

Критерии выявления манипулирования ЦБ полностью не раскрыл, так что каждому участнику придется самостоятельно разработать методики выявления сомнительных операций, отметил глава управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян. Также профучастники должны будут выработать меры, которые необходимо принять в отношении таких случаев и соответствующих клиентов.