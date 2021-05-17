📰 В ближайшие годы доллар может снизиться до 60 рублей, если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда пара доллар/рубль находилась на отметке 80, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, как почти 20 лет назад, так и сейчас пара евро/рубль может стабилизироваться в диапазоне 5—10% на ближайшие годы, то есть до 85—95 за евро. Эксперт подчеркивает, что, хотя российский фондовый рынок и обновляет исторические максимумы по индексу Мосбиржи, но долларовый РТС далек от своих исторических максимумов 2008 года. Ставка на стабильность рубля при сравнительно более высоких процентных ставках возвращает привлекательность депозитов в рублях и облигаций, но не раньше того, как Банк России закончит с нормализацией процентных ставок, а банки заложат эти изменения в ставки по депозитам.

📰 Программу льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года планируют продлить, несмотря на то что это способствует росту цен на жилье, пишут «Известия» . Благодаря снижению ставки до 6,5% россияне взяли кредитов на 1 трлн рублей. Доля таких кредитов на покупку первичного жилья в 2020 году выросла до 40% (по сравнению с 24% в 2019 году). Ипотечный ажиотаж привел к тому, что возросла доля кредитов с платежом к доходу выше 80%. Эксперты предполагают, что скоро многие россияне не смогут платить по кредитам. Аналитики обращают внимание и на то, что инициатива идет вразрез с ужесточением денежно-кредитной политики: Банк России начал повышать ключевую ставку. Эксперты подчеркивают, что если программу и стоит продлевать, то лишь в определенных регионах, где спрос на жилье еще недостаточный.

📰 Дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин в этом году могут составить около 70 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы компании S7 Group Дмитрия Куделькина. По данным Росавиации, с начала года стоимость топлива в крупнейших аэропортах страны увеличилась примерно на 20%. Для стабилизации ситуации ФАС предложила перевозчикам при закупке керосина применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов топливом, о чем говорится в письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, которую ведомство просит рассмотреть предложения ФАС. Эксперты предполагают, что предложенное антимонопольной службой формульное ценообразование позволит перевозчикам сгладить ценовые риски при покупке авиакеросина.

📰 Резкий рост инфляции в США привел к всплеску интереса к защитным активам, прежде всего к золоту, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research. Суммарные активы золотых ETF к концу недели превысили 100 млн унций, вернувшись к значениям начала апреля. Общий объем вложений в золотые фонды за неделю, закончившуюся 12 мая, достиг 1,7 млрд долларов, то есть максимума с начала февраля. Эксперты не ждут, что инвестиционный спрос на металл продержится долго, однако определенную поддержку котировкам обеспечит восстановление реальной экономики.

📰 Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка сахара в преддверии окончания 1 июня действия соглашения о фиксации цен на продукт, пишет «Коммерсант» . В числе рассматриваемых мер отмечаются создание интервенционного фонда для стабилизации цен и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании, что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу. Бизнес к таким мерам относится скептически и готовится к «запредельным» ценам на сахар в 2022 году.

📰 В «Коммерсанте» опубликовано интервью директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, в котором он рассказывает о борьбе с манипуляторами на рынке и задачах брокеров, в числе которых усиление системы выявления таких случаев.