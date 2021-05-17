Порядка 90% сотрудников российских и зарубежных компаний, работающих в РФ, сообщили, что им приходится трудиться сверхурочно. Такие данные исследования международной компании Hays, проведенного вместе с сервисом «ХабрКарьера», приводит ТАСС.

Каждый четвертый перерабатывает более чем на десять часов в неделю, показал опрос.

«90% опрошенных профессионалов сказали, что в настоящее время им приходится работать сверхурочно. Треть из них работают сверхурочно от трех до пяти часов в неделю. 27% респондентов перерабатывают еженедельно на шесть — десять часов», — говорится в исследовании.

Еще 15% сотрудников сообщают о переработках более чем на 15 часов каждую неделю, 10% опрошенных перерабатывают на 10—15 часов еженедельно. Порядка 14% перерабатывают на один-два часа в неделю.

Отмечается, что при этом 17% респондентов довольны своим настоящим местом работы. Треть оценивают удовлетворенность работой и работодателем на 4 из 5 баллов, и еще треть оценивают свое текущее место работы как удовлетворительное, 17% говорят о низкой мотивации и неудовлетворенности работой.



В опросе приняли участие 4 385 профессионалов и 545 работодателей — представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в РФ. Опрос проводился в мае 2021 года.