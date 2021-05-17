СберБанк обсуждает с ЦБ смягчение регулирования по кредитам, которые предоставляются с учетом ESG-принципов (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Об этом пишет РБК , ссылаясь на первого зампреда правления СберБанка Александра Ведяхина. По его словам, такие заемщики фундаментально стабильнее, а значит, риск по невыплатам у них значительно ниже. С аналогичными предложениями выступал ВТБ.

Банк России видит риски в таких мерах. Сейчас в мире нет «однозначного признания» того, «что кредитный риск краткосрочных проектов и инструментов устойчивого финансирования ниже, чем у аналогов», сообщил представитель ЦБ. Регулятор считает, что не стоит торопиться, например, внедрять стимулирующее регулирование, потому что это может привести к негативным последствиям, тем же «пузырям». На текущей стадии зарождения российского рынка устойчивых финансовых инструментов для его развития могут оказаться более действенными непруденциальные меры поддержки, такие как налоговые льготы и механизмы субсидирования затрат, связанных с выпуском устойчивых инструментов, сообщили в ЦБ. Регулятор также работает над созданием правовых условий для выпуска корпоративных облигаций, которые обяжут эмитентов проводить принятую компанией политику по декарбонизации и по устойчивому развитию.

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Снижение риск-веса по кредиту, например, до 50% — это значительное послабление для банков и серьезный стимул выдавать больше ссуд по критериям ESG, сообщил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Вопрос в том, по каким критериям относить кредиты в категорию ESG, отметил он. В случае принятия таких мер нужно будет следить за соответствием кредита критериям ESG, так как соблазн выдать ссуду с пониженными требованиями «будет велик», добавил он. По словам заместителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова, говорить о том, что все банки проводят качественную оценку ESG-рисков, нельзя; заемщик с высоким ESG-рейтингом, как правило, более транспарентен, но это совершенно не означает повышенного кредитного качества. По его мнению, применение в России пониженных риск-весов для ESG-кредитов — далекая перспектива.

СберБанк готов выдавать льготные кредиты тем клиентам, которые проводят экологическую и социальную трансформацию своего бизнеса, отметил Ведяхин. Во II квартале 2021 года «Сбер» планирует сделать стандартной возможностью для всех корпоративных клиентов получать кредиты с переменными ставками, которые будут зависеть от ESG-условий. Для этого будут установлены ESG-ковенанты, цель которых — стимулировать клиентов повышать свою устойчивость через требования по улучшению нефинансовых показателей. Что касается физических лиц, то СберБанк рассматривает меры по их стимулированию становиться более ориентированными на «зеленую» повестку, в том числе за счет ценовых факторов.