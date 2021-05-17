Россельхозбанк с 17 мая повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц, сообщили в кредитной организации.

«Наибольший рост процентных ставок — по вкладам, оформляемым через дистанционные каналы банка», — отмечает руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк, чьи слова приводятся в релизе.

Максимальную ставку в 5,2% годовых можно получить по вкладу «Доходный» при размещении средств в сумме от 3 тыс. рублей на срок три года через дистанционные каналы банка, указывают в РСХБ. Ограничений по максимальной сумме для этого вклада нет.



В банке также напоминают, что для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, предлагается накопительный счет «Моя выгода» с возможностью пополнения и снятия средств без ограничений, ставка по нему с 26 апреля увеличилась до 5% годовых (действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более).