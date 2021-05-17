В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывших президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова и кассира банка Майи Алексеевой. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере, уточняется в сообщении СК.

По версии следствия, в период 2016—2019 годов в Санкт-Петербурге заведующая кассой дополнительного офиса «Прайм Финанса» Алексеева, которая являлась материально ответственным лицом, по указанию президента банка Табунова выдавала наличными вверенные ей денежные средства ему самому и иным лицам. В общей сложности за указанный период Алексеева и Табунов растратили из кассы банка порядка 430 млн рублей.

В целях обеспечения возмещения ущерба и исполнения приговора суда в виде штрафа наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 685 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи дела в суд.



Напомним, ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанса» 6 июня 2019 года, а позже суд признал банк банкротом.