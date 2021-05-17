Экономическая активность в России вернется на докризисный уровень в ближайшие месяцы. Такой прогноз Центра макроэкономических исследований СберБанка приводится в исследовании на аналитическом портале «Сбера» SberIndex.ru.



Там отмечается, что инфляция остается высокой с конца осени. По итогам апреля уровень инфляции составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время ее темпы снизились — в марте текущего года она составляла 5,8% (к марту 2020-го).

Особенно высокие темпы наблюдаются в секторах продовольственных и непродовольственных товаров, где рост составил 6,6% и 6,2% соответственно в годовом выражении. При этом услуги дорожают чуть медленнее — на 3,3% год к году.

Скачок цен во многом вызван внешними шоками: ослаблением рубля, ростом мировых цен на металлы, древесину, продовольствие и электронику, проблемами в животноводстве, ограничениями международного туризма, говорится в исследовании.

«Часть шоков продолжит влиять в краткосрочной перспективе», — отмечают авторы прогноза. Кроме того, инфляция распространяется все шире на волне восстановления спроса, добавляют специалисты.

По прогнозу ЦМИ, экономическая активность может вернуться на докризисный уровень уже в ближайшие месяцы, а рост ВВП во II квартале составит 9%.

Однако этап бурного восстановления завершается, а темпы месячного роста замедляются. По оценке ЦМИ, в марте рост замедлился до 0,2% в месячном выражении с 0,6% месяцем ранее.

Рост потребительского спроса происходит за счет расходования сбережений и накопления долгов в условиях рекордно низких ставок на фоне снижения доходов населения, указано также в релизе. Инфляционные ожидания усиливаются, оказывая давление на цены. При этом дефляционные риски существуют, но в краткосрочной перспективе пока маловероятны.