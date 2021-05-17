Банк России может увеличить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта в июне — до 5,25%. Такой прогноз Центра макроэкономических исследований СберБанка приводится в исследовании на аналитическом портале «Сбера» SberIndex.ru.

В июле этот показатель может вырасти еще на 0,25 п. п., не исключают эксперты.

«Мы считаем, что инфляция начнет замедляться и остановит текущий цикл ужесточения политики. В случае более быстрого повышения ключевой ставки возрастут риски немонотонной политики — вероятно, позже ставку придется снижать», — пишут авторы исследования.