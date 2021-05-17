Промсвязьбанк (ПСБ) в партнерстве с АО «Смартфин» запустил сервис SoftPOS, позволяющий использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичных платежей. Теперь любой телефон с NFC-модулем, работающий на операционной системе Android 9.0 и выше, может стать полноценным POS-терминалом, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кроме работы в режиме терминала, SoftPOS-приложение tap2go может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает предпринимателям функционал, не только соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, но и необходимый для полноценного ведения бизнеса.

«Технология SoftPOS будет особенно интересна малому и микробизнесу, курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим компаниям, работающим там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени, поэтому предприниматели могут экономить на покупке и обслуживании POS-терминала, но при этом выполнять требования законодательства. Мы планируем и дальше развивать сервис — в течение года интегрируем его в мобильный банк для юридических лиц, что сделает подключение клиентов к SoftPOS еще удобнее», — отмечает директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

ПСБ предлагает следующие условия подключения нового сервиса: в рамках тарифного плана расчетно-кассового обслуживания «1% на все» смартфон можно сделать терминалом оплаты с комиссией за эквайринг всего 1% и без дополнительных платежей. К проекту может подключиться любая компания и индивидуальный предприниматель, а прием платежей по технологии SoftPOS возможен уже на следующий день после заключения договора с ПСБ. При этом отправить и подписать документы можно дистанционно через интернет-банк.

Покупатели при расчетах через смартфон-терминал могут совершать платежи с использованием бесконтактных карт Visa, MasterCard, «Мир» на сумму до 10 тыс. рублей за одну операцию и без ограничения по сумме чека при использовании мобильных устройств, таких как часы или телефон.

