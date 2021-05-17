Банк «Ренессанс Кредит» проводит акцию по потребительскому кредитованию «Успевай — снижай», в рамках которой клиенты получат возможность снизить процентную ставку своего кредита наличными на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Акция проводится с 17 мая по 21 июня 2021 года.

«Акция нацелена на повышение конверсии в выдачу и привлечение новых качественных клиентов, которые в потенциале будут одобряться лучше, чем текущая аудитория», — поясняется в релизе.

Условия:

Клиенту необходимо подать заявку на кредит наличными на сайте банка «Ренессанс Кредит» в период с 17 мая по 21 июня 2021 года включительно.

Клиенту необходимо оформить кредитный договор и получить деньги в течение двух рабочих дней после одобрения заявки банком. Сумма кредита, срок и ставка не имеют значения.

Банк снизит ставку на 1 п. п. начиная со второго ежемесячного платежа.

В акции не принимают участие лица, получившие положительное решение по кредиту в период проведения акции, но не оформившие его и повторно оставившие заявку на кредит. Также не принимают участие лица, по кредитным договорам которых ранее были просроченные задолженности.