Пенсионерка из Нижневартовска перевела мошенникам около 3 млн рублей, пытаясь заработать в Интернете на инвестициях, сообщается на сайте регионального МВД . Потерпевшая рассказала, что увидела рекламу «Инвестиции для пенсионеров» в социальной сети Facebook.

По данным ведомства, женщина перешла по ссылке и указала свой контактный номер телефона для обратной связи. После этого с ней связался неизвестный, представившийся финансовым специалистом инвестиционной компании группы «ВТБ Банк». Мужчина рассказал об условиях участия в торгах, а также представил трейдера, общение с которым должно было проходить через Skype.

Ведомство уточняет, что по указанию трейдера Алексея женщина зарегистрировалась на указанном сайте и перевела первый депозит в размере 20 тыс. рублей на QIWI-кошелек. Под руководством трейдеров заявительница начала проводить сделки, в ходе торгов ей удалось получить первую «прибыль» в размере 1 496 рублей.

«Чтобы удержать пенсионерку «на инвестициях», аферисты переводили на счет женщины прибыль от сделок. Азарт быстрого заработка привел к тому, что вартовчанка переводила крупные суммы на счета банковских карт мошенников, используя личные сбережения, а также оформила потребительский кредит», — уточняется в сообщении.



Спустя время на электронную почту потерпевшей поступило сообщение с информацией о блокировке депозитного счета и требованием пополнения счета на сумму 1 млн рублей. Пенсионерка перевела 400 тыс. рублей, но трейдер сообщил, что данной суммы недостаточно для разблокировки счета, тогда потерпевшая обратилась в полицию.



Общий ущерб составил 2 904 764 рубля. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

