Годовая инфляция в России в настоящее время находится на плато и замедляться начнет ближе к осени, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«То, что инфляция будет держаться на некотором плато, — это то, о чем председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина. — Прим. ред.) сказала по итогам заседания совета директоров 23 апреля. Плато пока держится, скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе к осени», — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.

По данным Росстата, инфляция по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%.