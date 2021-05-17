Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе льготной ипотеки на покупку новостроек. Оформить кредит на этапе строительства теперь можно по ставке от 5,3%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная ставка доступна при оплате первоначального взноса от 30% для действующих и будущих клиентов, получающих заработную плату на карту Банка ДОМ.РФ вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель. Предусмотрен дистанционный способ подтверждения доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, она заказывается через сотрудника банка. Получить кредит можно до 1 июля 2021 года, низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.