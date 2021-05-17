Клиенты Севергазбанка получили возможность перевода с карты на карту по номеру телефона между собой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь для перевода денежных средств с карты на карту между клиентами Севергазбанка не требуется знать ее номер. В банке внедрен новый технологический сервис, благодаря которому переводить средства можно только по номеру мобильного телефона получателя», — говорится в релизе.

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо зайти в личный кабинет в мобильном приложении или интернет-банке в раздел «Переводы — Клиенту СГБ по номеру телефона».

Переводы средств между клиентами банка и по номеру телефона, и по номеру карты бесплатны.

В банке напоминают, что переводы средств с карты Севергазбанка на карты других банков можно бесплатно совершать через Систему быстрых платежей.