Чаще всего российские семьи стремятся застраховать недвижимость, жизнь и здоровье. При этом около 30% россиян заявили, что хотели бы покрыть риск потери работы, а каждый четвертый — риск потери денег в результате действий мошенников. Еще 18% хотят застраховаться от возможного карантина, способного нарушить их планы. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками Райффайзенбанка.



«Финансовая стратегия не заканчивается накоплением или инвестированием свободных средств. Ее важная часть — создание резервов и покрытие возможных рисков. Многие из них вы можете представить и предусмотреть. Например, это страхование недвижимости или здоровья. Это уже становится частью финансовой культуры, во многом благодаря тому, что страховку можно оформить быстро и онлайн», — отметил руководитель направления развития некредитных продуктов Райффайзенбанка Роман Карандин.

Согласно исследованию, страховками пользуются 71% россиян. Чаще всего страховки покупают, когда это неизбежно, как в случае с ОСАГО или полисом для выезжающих за рубеж. Однако на втором месте — возможность снизить финансовые риски с помощью специального продукта.

Самые популярные продукты — это страхование в путешествиях, детские программы и страховки от критических заболеваний. Также россияне часто выбирают страховки от риска укуса клеща, защиту недвижимости и добровольное медицинское страхование. Почти 40% респондентов покупают страховки для родных и близких.

При этом наличие в семье детей увеличивает спрос на страховки. Более 74% семей с детьми и 73% семей, планирующих пополнение, покупают страховые продукты. Родители чаще покупают обязательные страховки. Тем, у кого нет детей, страховки нужны реже — в 60% случаев.

Около 30% тех, кто отказывается от страховок, уверен, что это пустая трата денег, или надеется, что страховка не пригодится. Каждый четвертый уверен, что страховые продукты не работают. Некоторые респонденты рассказали о трудностях в получении возмещения и невозможности доказать наступление страхового случая.



При этом почти 40% опрошенных получали позитивный опыт использования страховок — однажды наличие страхового продукта выручило клиента в сложной ситуации, что и побудило покупать его в дальнейшем.



