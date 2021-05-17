Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады мая составила около 4,93% годовых после 4,72% по итогам третьей декады апреля. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в понедельник, 17 мая, на сайте Банка России.

Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых, после чего периодически демонстрировала восходящее движение.

Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок — с незначительными отклонениями в ту или другую сторону, но пока без явного тренда к дальнейшему падению или возобновлению роста. Однако повышение ставки по итогам второй декады апреля было третьим подряд. Затем, по итогам третьей декады, показатель не изменился. Центробанк недавно писал, что ожидает роста ставок по рублевым депозитам в ближайшие месяцы, а в конце апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых с 23 апреля. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку (на 0,25 п. п., до 4,5% с 22 марта). Апрельское повышение ставки стало вторым в этом году.

Топ-десятка банков по вкладам сейчас выглядит следующим образом: СберБанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, «Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на май).