Уровень дефолтов по микрозаймам в I квартале составил минимальные с 2012 года 5,6%, снизившись за год на 3,1 п. п., пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследования Webbankir. Аналитики Webbankir отмечают, что тренд характерен для всего рынка. Снижение уровня дефолтности свидетельствует об адаптации заемщиков к кризису. По словам гендиректора Webbankir Андрея Пономарева, люди внимательнее относятся к своим финансовым возможностям, не наращивают долговую нагрузку.

В опрошенных МФО подтверждают тенденцию снижения уровня дефолтов среди заемщиков на фоне изменения как политики одобрения, так и потребительского поведения. По словам гендиректора МФК «Мигкредит» Олега Гришина, скоринг подвержен влиянию общей экономической ситуации в стране. В I квартале уровень дефолтов снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и сейчас составляет около 5,2%, отметили в «Лайм-Займе». Компании пересмотрели в прошлом году свои скоринговые политики и в этом году также продолжают работать с заемщиками с высокой платежной дисциплиной, пояснила управляющий директор компании Олеся Кисилева. По ее словам, заемщики тоже стали рациональнее подходить к кредитам, например, в долгосрочных займах на сумму до 100 тыс. рублей в течение последнего полугодия происходит ежемесячное снижение средней запрашиваемой суммы на 5—7%, сообщила она.

Как пояснили в СРО «МиР», улучшение качества займов наблюдается на фоне продолжающегося роста ключевых показателей рынка: растет совокупный портфель действующих займов. За год МФО научились работать с новыми сегментами заемщиков, многие крупные игроки перенастроили бизнес-модели и не планируют заметного смягчения требований в дальнейшем.

Дальнейшего существенного снижения дефолтности ожидать не стоит, считают эксперты. Экономическая активность пока не восстановилась, а доходы населения находятся под давлением многих факторов. Так, II квартал 2021 года с точки зрения количества дефолтов может оказаться лучше, чем I, но вряд ли существенно: в стране высокими темпами растут цены и снижаются доходы населения, поэтому предпосылок к дальнейшему существенному улучшению платежной дисциплины нет, отметили эксперты.