Потребительские расходы россиян вернулись к максимальным постпандемическим значениям в период с 10 по 16 мая, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Согласно исследованию, расходы были на 6,5% выше уровней последних допандемийных недель. Аналитики «СберИндекса» связывают такое ускорение с сервисным сектором.

Расходы на услуги второй раз за год вышли в положительную зону относительно периода до пандемии (+2,8%). Номинальный рост потребительских трат в отчетную неделю в годовом выражении без корректировок составил 23,2%. Драйверами роста спроса стали медицинские услуги (+4,8%) и категория «Такси, аренда автомобилей, каршеринг» (+5,5%).

Высокие темпы роста сохраняются по направлениям «Товары для строительства и ремонта» (+36,5%), «Одежда, обувь и аксессуары» (+31,3%) и «Универсальные магазины» (+29,3%; в значительной степени формируется за счет онлайн-площадок).

Аналитики «СберИндекса» поясняют, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года, традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать из-за чрезвычайного влияния эффекта базы. Так, в апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно введено сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года.