Снижение доходности по депозитам в 2020 году привело к рекордному притоку физических лиц на фондовый рынок, говорится в исследовании «Розничные инвестиции: от спринта к марафону» компании «Эксперт РА». На Московскую биржу вышли почти 5 млн новых инвесторов, на Санкт-Петербургскую — 2,5 млн человек.

Согласно исследованию, захват фондового рынка розничными инвесторами продолжился и в I квартале 2021 года — число зарегистрированных физлиц выросло почти на 2,3 млн, превысив отметку в 11 млн человек, а число активных клиентов составило 1,8 млн человек.

На конец 2020 года 75% от всех открытых счетов приходились на счета размером до 10 тыс. рублей. По мнению агентства, это отражает значительный резерв для роста рынка, так как для многих клиентов 10 тыс. рублей стали тестовой суммой входа на биржу. Аналитики уверены, что по мере развития приложений и повышения вовлеченности клиентов средний счет будет расти.

«Желание клиентов иметь деньги под рукой в период неопределенности относительно дальнейшего развития экономики способствовало рекордному перетоку средств на счета до востребования. С 2015 года доля средств до востребования от всего объема вкладов физических лиц увеличилась с 17% до 37% на конец 2020 года, а их величина составила 11,7 трлн рублей. Общий размер средств до востребования превысил долгосрочные вложения граждан», — отмечается в исследовании.

Кроме того, особенностью стратегий инвестирования с акцентом на более доходные и рисковые активы стало формирование рынка долговых ценных бумаг, полностью ориентированного на розничных инвесторов. При этом основой такого рынка стали эмитенты из сегмента МСБ. С каждым годом все больше предприятий МСБ выходят на публичный рынок заимствований. С точки зрения новых размещений МСБ прошлый год стал рекордным. В 2020 году такие эмитенты разместили облигационные займы на 35 млрд рублей.

Аналитики указывают, что розничные деньги становятся значимыми и для крупных эмитентов (так, доля физических лиц в объеме первичных размещений корпоративных и биржевых облигаций в I квартале 2021 года составила рекордные 37%), и приходят к выводу, что «сейчас складывается уникальная ситуация для российского финансового рынка, когда средства физических лиц становятся реальным драйвером для развития корпораций практически любого размера».



«Эксперт РА» ожидает, что в условиях меняющегося регулирования активнее будут появляться новые инструменты коллективных инвестиций для неквалифицированных инвесторов, а также альтернативных инвестиций, в первую очередь в рентную недвижимость.