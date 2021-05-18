Банк России по итогам обсуждения с профессиональным сообществом минимальных требований к полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни планирует усилить страховую защиту по договорам не только ИСЖ, но и НСЖ. Такой проект указания повторно опубликован для оценки регулирующего воздействия.

Как поясняется в сообщении регулятора, страховщики должны будут включать в правила ИСЖ и НСЖ условие о том, что рисковая составляющая полисов действует с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

Страховка должна будет работать также при изменении состояния здоровья застрахованного лица в течение срока договора. Стандартный перечень исключений из страхового покрытия, установленный гражданским законодательством, может быть расширен страховщиком только внесением в него случаев смерти застрахованного лица в состоянии опьянения, а также если потребитель при заключении договора сообщил недостоверные сведения о наличии у него социально значимых заболеваний.

В проекте сохранена норма об увеличении периода охлаждения по полисам с регулярными взносами до уплаты третьего взноса. Такой подход связан с тем, что большинство отказов от договоров по инициативе клиентов приходится на момент уплаты второго взноса. Минимальная длительность периода охлаждения фактически составит полтора месяца с учетом предложенной регулятором периодичности уплаты первых трех взносов, а по полисам с единовременным взносом — 30 дней.

По рекомендациям участников страхового рынка из документа исключено положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ. При этом страховщики будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования, что позволит обеспечить защиту прав потребителя.



Новая редакция проекта указания будет обсуждаться с рынком.