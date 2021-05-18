Альфа-Банк обновил линейку карт для бизнеса. Теперь она включает всего три продукта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Альфа-Бизнес» — универсальная бизнес-карта с кешбэком. Она выдается сразу при открытии счета. По карте доступны все операции: оплата товаров и услуг по всему миру, снятие и внесение наличных, пополнение с карт физических лиц.

«Альфа-Бизнес Премиум» — карта для представительских расходов с привилегиями. Это кешбэк до 5% на бизнес-траты, помощь по юридическим и бухгалтерским вопросам, доступ в бизнес-залы и организация командировок. Карта дает страховую защиту от мошеннических списаний и ограблений в любой точке мира, а также от задержек рейса и багажа.

«Альфа-Бизнес Кредит» — решение для покрытия кассовых разрывов с беспроцентным периодом в 60 дней. Карта выдается без подтверждения финансового положения компании — достаточно данных по ИНН. Она доступна даже для клиентов, только что зарегистрировавших свой бизнес и не имеющих оборотов в банке.

Все три карты доступны как в виртуальном, так и пластиковом формате.