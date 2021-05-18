Новикомбанк с 18 мая запустил новый вклад «MAKSимум», который можно пополнять без ограничений по суммам.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Срок вклада — 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения. Пополнение возможно в период по 17 сентября 2021 включительно.

Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада. Открыть депозит можно как в офисе, так и через интернет-банк или мобильное приложение Новикомбанка.

Клиенты, открывшие вклад до 5 июля, вне зависимости от суммы, имеют возможность получить пригласительные билеты на Международный авиационно-космический салон «МАКС» и другие ценные призы. Розыгрыш призов среди вкладчиков состоится 6 июля, победители будут определены с помощью генератора случайных цифр.